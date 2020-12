Mick Schumacher correrà nel 2021 in F1 al volante della Haas

Roma, 2 dic. (askanews) - E' ufficiale: Mick Schumacher, il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, correrà in F1 nel 2021 al volante della Haas. "Ho sempre creduto che il sogno potesse diventare realtà", twitta Mick, dopo che la scuderia aveva ufficializzato la notizia.Si compie così uno dei matrimoni più attesi degli ultimi anni, ovvero da quando il figlio di Michael Schumacher aveva fatto la sua comparsa all'interno del circuito maggiore. Pilota nell'orbita della Ferrari Driver Academy, il 21enne tedesco ha conquistato in carriera il titolo europeo in Formula 3 nel 2018 ed è a un passo dal Mondiale di F2.