Olimpiadi di Tokyo, mancano 100 giorni all'inizio dei Giochi

Tokyo, 13 apr. (askanews) - Mancano solo 100 giorni, l'appuntamento con i Giochi Olimpici di Tokyo si avvicina per milioni di appassionati di sport. Prima rinviate e poi ridimensionate, le Olimpiadi non hanno mai cambiato nome e si chiamano Tokyo 2020. La cerimonia di apertura si terrà venerdì 23 luglio 2021, ma sui giochi pesano molte incognite anche se il comitato organizzatore e il comitato olimpico sono pronti a tutto pur di fare i giochi."Il Movimento Olimpico ci sarà, ci saranno gli organizzatori, ci sarà il popolo giapponese, questa è una grande vittoria dell'umanità sulla pandemia" ha detto John Coates del Comitato olimpico internazionale.Sarà comunque una edizione particolare, è già stato confermato che ci sarà solo pubblico giapponese, potranno arrivare dall'estero solo atleti, allenatori, arbitri e giornalisti. In molti vorrebbero la cancellazione, ma il comitato olimpico ribadisce: Sono i giochi meglio organizzati di sempre.