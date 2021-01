Rissa Ibra-Lukaku, Gravina: Procura FIGC acquisisce referto

Roma, 29 gen. (askanews) - Sul caso che ha coinvolto ZlatanIbrahimovic e Romelu Lukaku, protagonisti di un duro scontrodurante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, la Procurafederale della Federcalcio ha chiesto di acquisire il refertoarbitrale per accertare quali condotte siano state segnalate dalGiudice sportivo. Lo ha confermato anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina in conferenza stampa.La procura federale deve verificare se le frasi pronunciate daidue giocatori siano state segnalate dal Giudice Sportivo evalutare eventualmente la possibilità di aprire un fascicolo oun'inchiesta.In Coppa Italia è stato inflitto un turno di squalifica sia aIbrahimovic (espulso dal campo per doppia ammonizione) sia aLukaku (cartellino giallo sotto diffida) dal Giudice sportivo. Adirigere la stracittadina c'era l'arbitro Paolo Valeri di Roma.