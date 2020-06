Tennis, dopo Dimitrov anche Coric positivo. Test per Djokovic

Roma, 22 giu. (askanews) - Trema il mondo del tennis. Dopo Grigor Dimitrov, anche Borna Coric è risultato positivo al Covid e come il suo collega bulgaro contro cui aveva giocato nel secondo turno dell'Adria Tour, la competizione benefica organizzata dal numero uno del mondo Novak Djokovic anche per permettere ai giocatori di tornare in campo subito, lo ha annunciato sui social."Ciao a tutti, voglio informarvi che sono risultato positivo al coronavirus - ha scritto il 23enne croato, numero 33 del mondo - voglio dire a tutti quelli venuti in contatto con me negli ultimi giorni di farsi il test. Sono davvero dispiaciuto per i problemi che posso aver causato. Io sto bene e non ho sintomi. State al sicuro e in salute. Vi voglio bene".Annullata la finale dell'Adria Tour per la positività di Dimitrov. Ma adesso c'è preoccupazione per gli altri tennisti e tutte le persone che gli sono state intorno negli ultimi giorni. Risultato positivo anche l'allenatore di Djokovic. A far discutere, in particolare, la festa organizzata in una discoteca di Belgrado con tanti campioni del tennis e dello sport senza rispettare il distanziamento.Djokovic, intanto, avrebbe fatto ritorno a Belgrado da Zara per sottoporsi subito al test.