Morte Stefano Paternò, c'è correlazione con il vaccino - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 26 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Silvana De Mari: “abbracciatevi e fate figli” – Morte Stefano Paternò, i consulenti della Procura: “c’è correlazione con la vaccinazione” – Abruzzo, familiari chiedono si faccia luce sulla morte di un’anziana – Pietro Bisanti: “molte più reazioni avverse di quelle dichiarate” – Johnson&Johnson, in Belgio verso il divieto di somministrazione agli under 41 dopo morte sospetta - Morto William Shakespeare, il primo uomo a ricevere il vaccino contro Covid-19 - Si fa strada l’ipotesi del mix di vaccini ma come si farà in caso di reazioni avverse a stabilire quale sia stato il farmaco responsabile? - Vaccino agli adolescenti, venerdì aggiornamento dell’Ema – Covid nei bambini, il pediatra Zanolini: “non c’è alcun allarme” – Dubai, vaccino obbligatorio per partecipare ad eventi dal vivo – E’ legge il decreto che introduce l’obbligo vaccinale per i sanitari: censurato il discorso di Sara Cunial - Tutti la chiamano variante indiana ma in realtà l’India è solo il Paese in cui per primo è stata rilevata - Garante privacy boccia la versione campana del Green Pass – Giro d’Italia arriva in Slovenia e spariscono le mascherine - Ilaria Bifarini cita le parole di Viganò e Facebook interviene con la censura