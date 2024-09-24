WHITE Milano Sign of the Times

La nuova edizione di WHITE Milano, il content show internazionale dedicato alla moda donna prêt-à-porter si è svolto da giovedì 19 a domenica 22 Settembre 2024, in contemporanea con la Milan Fashion Week. Moltissime le novità e le collezioni presentate durante le quattro giornate visionate da un ampio pubblico internazionale composto dai buyer delle più importanti boutique e department store, dalla stampa e dagli addetti del settore moda.
Le collezioni Primavera-Estate 2025 di oltre 300 aziende sono state esposte all’interno delle location principali di WHITE, il Superstudio Più (Via Tortona 27) e il BASE Ex-Ansaldo (Via Tortona 54).
Uno degli elementi che ha portato WHITE a ricevere l’apprezzamento nel settore è il continuo scouting fatto dal team commerciale al fine di proporre, stagione dopo stagione, un brand mix fresco e attuale. Ogni brand viene accuratamente analizzato e valutato affinché rispecchi quelli che sono i valori di WHITE: la qualità, la sostenibilità, l’originalità e la creatività. Così, un brand dopo l’altro, si forma il brand mix che affianca i nuovi talenti della moda alle realtà più solide e riconosciute.Punta di diamante di WHITE sono le Secret Rooms, un progetto che prosegue nelle edizioni continuando a puntare i riflettori sui talenti emergenti del panorama moda odierno. Stanze nascoste, piccoli showroom personalizzati, a cui si accede percorrendo corridoi attraverso i quali il visitatore è stato accompagnato nella creatività unica di ciascuno dei designer selezionati dopo un accurato scouting,senza tralasciare il Made in Italy
La nuova edizione di WHITE Milano, il content show internazionale dedicato alla moda donna prêt-à-porter si è svolto da giovedì 19 a domenica 22 Settembre 2024, in contemporanea con la Milan Fashion Week. Moltissime le novità e le collezioni presentate durante le quattro giornate visionate da un ampio pubblico internazionale composto dai buyer delle più importanti boutique e department store, dalla stampa e dagli addetti del settore moda.