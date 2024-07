Como, arrestato 17enne con 100 dosi di ketamina

La polizia ha arrestatto uno studente di 17 anni fermato con oltre 100 dosi di ketamina all'interno della stazione ferroviaria di Mariano Comense (Como). Il giovane è stato sottoposto ad un controllo mentre era seduto vicino ad un binario, da una pattuglia della Questura di Monza impegnata in una serie di controlli antidroga che lo ha pedinato dopo averlo visto salire a bordo di un treno in stazione a Monza. Alla vista degli agenti il giovane ha iniziato a tremare, tentando di nascondere il marsupio sotto la maglietta.

Como, il 17enne oltre alla ketamina aveva anche pasticche di ecstasy

Al suo interno i poliziotti hanno trovato lo stupefacente suddiviso in dosi, oltre a un bilancino di precisione e alcune piccole buste. Proseguendo la perquisizione nell'abitazione, gli agenti hanno trovato altra ketamina e diverse pasticche di ecstasy nascoste in un mobile, insieme a una padella ancora intrisa di stupefacente, probabilmente usata per preparare la sostanza da rivendere. Il 17enne, italiano e incensurato, è stato portato l carcere minorile Beccaria di Milano.