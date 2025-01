CONTRO L’OBLIO la mostra per celebrare il Giorno della Memoria

La mostra a Linate Aeroporto CONTRO L’OBLIO alla presenza di Massimiliano Crespi, Chief People and Supply Officer di SEA Aeroporti di Milano, di Daniela Dana, Presidente Associazione Figli della Shoah, Luigi Toscano, Fotografo e regista, autore di “Contro l’Oblio”, Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale di Milano e Susanne Welter, Console Generale a Milano della Repubblica Federale di Germania.Il progetto espositivo CONTRO L‘OBLIO, qui presentato dall’Associazione Figli della Shoah e realizzato dal fotografo e regista Luigi Toscano, rende onore ai Sopravvissuti alle persecuzioni nazifasciste in particolare rom e sinti, italiani scampati alle stragi della Wehrmacht, ebrei che si sono lasciati ritrarre per la realizzazione dell’opera. Senza di loro questa mostra non sarebbe stata possibile. La loro forza è incomparabile, la loro fiducia è il più alto riconoscimento.Dal 2014 l’artista incontra e ritrae i Sopravvissuti per il suo progetto sulla cultura della Memoria, realizzando oltre 500 incontri in diverse nazioni (Germania, Stati Uniti, Austria, Ucraina, Russia, Israele, Paesi Bassi, Francia, Bielorussia), ora anche in Italia. Un’iniziativa che assume un’importanza storica perché rende tramandabile, attraverso le immagini, gli incontri personali con i Testimoni che in futuro non saranno più possibili.Dalla sua fase iniziale, CONTRO L’OBLIO ha già richiamato oltre due milioni di visitatori in tutto il mondo attraverso i ritratti di grande formato dei Sopravvissuti esposti in luoghi centrali e accessibili a tutti: parchi, piazze pubbliche o facciate di edifici. In tal modo, le immagini raggiungono personalmente ed emotivamente i passanti, a prescindere da età, origine, lingua, identità o istruzione.Ogni ritratto rappresenta una storia personale. Ognuno è unico, ma ognuno racconta anche la storia di innumerevoli altri che non possono più essere ascoltati. Storie di bambini le cui famiglie sono state deportate e sterminate. Storie di donne e giovani che hanno subito violenze inaudite. Ricordi di sofferenza, fame e freddo; di paura, tradimenti e morte. Qualche volta racconti di speranza, amicizia e umanità.Quasi ogni racconto evidenzia che il genocidio non ha avuto un avvio improvviso. È stato un processo lento che ha gradualmente costruito barriere via via insormontabili nelle menti delle persone. Barriere che le separavano da “altri” individui. Barriere che svilivano quegli individui, li rendevano alieni, li disumanizzavano. Quegli “altri” sono i volti di CONTRO L’OBLIO.Luigi Toscano ha deciso di rappresentarli evitando di ricorrere a un format univoco. Ciò vale per i brevi testi di accompagnamento e, a maggior ragione, per i ritratti stessi. Espressioni facciali, stato emotivo e persino abbigliamento: tutto riflette le esperienze personali e i meccanismi utilizzati per far fronte ai traumi sofferti.Oggi, a 80 anni dalla liberazione dei campi di sterminio, si amplia la distanza che ci separa da tali eventi. La consapevolezza che passato, presente e futuro sono inscindibili poiché il modo in cui trattiamo il nostro passato determina il modo in cui pensiamo e il modo in cui agiamo è uno dei principi guida di questo progetto, che si innesta su una profonda riconoscenza nei riguardi dei Sopravvissuti per il loro instancabile impegno e il loro prezioso esempio, nell’auspicio che CONTRO L’OBLIO esorti un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo ad adoperarsi per combattere ogni forma di razzismo, di xenofobia, di antisemitismo e di odio. Nel 2021 Luigi Toscano è stato il primo fotografo a venir nominato Artista per la Pace dell’UNESCO e, nello stesso anno, il Presidente Steinmeier lo ha insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania.



Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna