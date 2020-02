Coronavirus, avvocato denuncia il governo: "responsabile epidemia"

Un avvocato di Milano, Giorgio Berni Ferretti, ha presentato una denuncia - querela alla Procura di Milano in cui chiede di accertare eventuali responsabilita' del ministro della Salute e del presidente del Consiglio dei Ministri per l'epidemia di coronavirus nel nostro Paese. Secondo quanto apprende l'AGI, il legale nell'atto fa riferimento all'articolo 438 del codice penale ('Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni e' punito con l'ergastolo') e ad altre norme che prevedono pene meno severe se il fatto e' commesso a titolo colposo. Il denunciante riporta gli elementi costitutivi del reato secondo la giurisprudenza: rapidita' della diffusione, diffusibilita' a un numero indeterminato e notevole di persone; ampia estensione territoriale e diffusione del male. A sostegno della denuncia, l'avvocato trascrive le dichiarazioni alla stampa di Walter Ricciardi, membro del consiglio direttivo dell'organizzazione mondiale della sanita', secondo il quale "non sono state messe in campo le pratiche adatte" per prevenire il contagio del virus, in particolare chiudendo i voli, circostanza che ha impedito di tracciare gli arrivi. Ora spettera' alla Procura decidere se aprire o meno un'indagine sulla base di questo esposto.