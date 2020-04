Coronavirus, Fiorini (FI): "Riaprire cantieri e semplificare affidamenti"

“Ci sono tutte le condizioni tecniche e sanitarie per far ripartire i cantieri edili in sicurezza per i lavoratori e i cittadini. Ciò che manca è la volontà politica del Governo di dar vita ad un piano di opere pubbliche e di sburocratizzare le procedure di affidamento che frenano lo sviluppo di un settore strategico per la ripresa economica nazionale. Si lavori subito a protocolli di sicurezza specifici per i diversi comparti del settore, dalle imprese artigiane e cantieri di piccole dimensioni alle grandi infrastrutture e opere pubbliche”.



“Per dare una boccata di ossigeno ad un settore in cui operano 500mila imprese con 2,7 milioni di addetti bisogna pagare i lavori eseguiti con un SAL (stato avanzamento lavori) emergenziale subito e in seguito SAL mensili a regime. Ci sono, infatti, 6 miliardi di euro di risorse già stanziate per i cantieri su tutto il territorio nazionale che però sono inutilizzate. Sono soldi destinati proprio alla liquidazione di stati avanzamento lavori per opere già realizzate, quindi già accantonati e disponibili e non fondi aggiuntivi di cui attendere erogazione alle stazioni appaltanti, ma già presenti nelle casse dei vari Enti locali, che però sono inspiegabilmente fermi. È necessario sbloccarli con la massima urgenza per far ripartire le opere, l’edilizia e tutto l’indotto”.



“La sospensione dell’attività di numerosi cantieri di opere pubbliche, non imposta dalla normativa emergenziale, ma causata dal blocco degli approvvigionamenti e dalla carenza di materiali in seguito alla sospensione delle attività a seguito dei DPCM Covid-19, deve essere scongiurata, programmando una ripartenza del settore in sicurezza e secondo l’attuazione di scrupolosi protocolli di sicurezza anti-contagio e liquidando immediatamente uno stato avanzamento lavori di emergenza”.



“Però bisogna essere chiari: il blocco delle opere c’era già prima del Coronavirus e quindi la spiegazione non dipende soltanto dai provvedimenti per il contenimento della diffusione della pandemia, ma è più a monte. Pensiamo alla sconsiderata e ideologica posizione dei Cinquestelle che anche in questi giorni hanno richiesto di bloccare la Tav; oppure alla vicenda della bretella Campogalliano-Sassuolo in Emilia i cui lavori, che tutti attendiamo, devono ancora iniziare, nonostante l’iter procedurale si sia concluso positivamente da tempo. Purtroppo non c’è piena consapevolezza che le infrastrutture e l’edilizia rappresentano un volano imprescindibile per il Paese, per far ripartire filiere vastissime composte da tantissime piccole, medie e grandi imprese italiane”. Lo afferma Benedetta Fiorini, deputata di Forza Italia e segretario della Commissione Attività produttive della Camera.