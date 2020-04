Coronavirus, il confronto Lombardia-Veneto vinto da Zaia

Mentre si susseguono gli aggiornamenti giornalieri relativi all'emergenza Covid-19, è possibile analizzare i dati con più precisione e soprattutto è giusto, sacrosanto e ragionevole fare un piccolo excursus nel recente passato per analizzare come questa emergenza è stata affrontata, soprattutto nelle regioni dove sono nati i primi focolai. Preme sottolineare che i dati sono importanti perché se analizzati correttamente spiegano l’andamento della diffusione del virus e la capacità di contrastarlo da parte di chi ha SCELTO come INTERVENIRE.Non è assutamente tempo di polemiche, ma è tempo di verità e anche di cambi di rotta.Arriviamo al dunque. Anzitutto, la Lombardia e il Veneto sono state le prime regioni a essere colpite dal virus ed entrambe sono le regioni più virtuose e ricche della nostra Nazione.E’ assodato come il governo Conte sia intervenuto prima e anche dopo con decreti e informazioni spesso contraddittorie e poco comprensibili, ma questo è avvenuto per tutte le regioni del paese, quindi le scelte del governo nazionale nulla hanno a che fare con la comparazione dei numeri tra Veneto e Lombardia, tra le scelte del Presidente Zaia e quelle del Presidente Fontana.Il giorno 21 febbraio ufficialmente inizia l’epidemia di Covid-19 in Italia anche se probabilmente già da un mese il virus circolava silente.





I primi 2 focolai sono a Codogno in provincia di Lodi e a Vò Euganeo in provincia di Padova. Sono state istituite subito 2 zone rosse: una a Codogno e 10 comuni del Lodigiano e l’altra a Vò .Le zone rosse sono ovviamente caratterizzate da totali restrizioni alle attività dei cittadini ma l’andamento successivo dell’epidemia suggerisce che qualcosa di profondamente diverso è accaduto a Codogno rispetto al focolaio veneto.Proviamo a confrontare come progredisce il contagio nelle 2 province unite di Lodi e della limitrofa Cremona (+) rispetto alla provincia di Padova (^). Il grafico mostra l’andamento dal 26/2 al 25/3. I casi sono espressi in n°/100.000 abitanti. La popolazione della provincia di Padova è di 940.000 abitanti mentre quelle di Lodi+Cremona 600.000 abitanti.Il 26/2 Padova ha 4 casi e Lodi+ Cremona 10.Il 4/3 Padova ha 16 casi e Lodi+Cremona 60.Il 11/3 Padova arriva a 40 mentre Lodi+Cremona 193.Il 18/3 la forbice è molto allargata: Padova 88 casi e Lodi+Cremona 460.Il 25/3 si hanno 163 casi di Padova contro i 765 delle altre due province.Riportiamo anche i dati del 3/4 per mostrare come il divario sia ora abissale: 273 casi a Padova e 1.100 a Lodi+Cremona.Questo comportamento del contagio si riflette sul numero dei decessi: la differenza è enorme: 175 decessi/100.000 abitanti nelle due province di Lodi e Cremona contro solamente 9 in quella di Padova.Non ci si riesce a capacitare di queste incredibili differenze in una stessa nazione ed in regioni vicine e abbastanza simili dal punto di vista economico. Sembra quasi che si abbia a che fare con 2 virus diversi o che vi possano essere fattori territoriali che portano uno stesso virus ad avere un’azione così dissimile. Tuttavia dai dati e dagli studi a disposizione non emerge niente che possa portare sostegno in modo chiaro a nessuna delle ipotesi da più parti formulate.









E allora si torna al punto di partenza e si deve analizzare quello che è stato il comportamento delle strutture sociali e sanitarie di fronte al primo apparire dell’epidemia. Abbiamo detto che entrambi i focolai sono stati isolati e sottoposti a strettissime limitazioni. Tuttavia a Codogno succede qualcosa di diverso rispetto a Vò. Il primo paziente infetto all’interno dell’ospedale di Codogno, venendo a contatto con gli operatori sanitari e con gli altri degenti, provoca la chiusura del nosocomio ed il trasferimento dei pazienti negli ospedali di Lodi e Cremona. Contemporaneamente non viene attivata nessuna misura di assistenza domiciliare sia sanitaria sia di protezione della popolazione a rischio (anziani e portatori di gravi patologie), e continua l’accesso ospedaliero di persone con sintomi che richiedono cure mediche e che sono potenzialmente contagiose. Il virus sembra quindi un fiume in piena che dilaga nelle province di Lodi e Cremona mettendo le strutture sanitarie in rotta catastrofica che solo l’abnegazione degli operatori riesce in qualche maniera a contenere. Le caratteristiche epidemiologiche e patologiche del virus erano note già dalla metà di febbraio con la pubblicazione dello studio cinese su 80000 casi, studio che mostrava chiaramente che l’85% dei morti erano avvenuti nelle fasce di età sopra i 70 anni prevalentemente maschi e portatori di concomitanti patologie cardiovascolari e metaboliche. Nonostante ciò nessuna azione difensiva per questa popolazione è stata mai predisposta, né tantomeno viene approntata nell’incalzare degli eventi.Di tutt’altro tenore la risposta del territorio padovano.



Il grafico mostra chiaramente l’efficace contenimento dell’espansione del virus: il territorio con le sue strutture fa da filtro e argine all’epidemia, ed inoltre l’uso estensivo dei tamponi permette di localizzare ed isolare sempre più casi positivi. Tutto ciò non è solo dovuto ad un lodevole rapido intervento delle autorità per isolare il virus e difendere le persone a rischio, ma anche ad una diversa organizzazione sociale e sanitaria del Veneto rispetto la Lombardia. Nel Veneto vi sono presidi diffusi nel territorio che hanno assorbito circa l’80% dei casi in una gestione domiciliare e famigliare che ha impedito il sovraffollamento degli ospedali. Cosa che è puntualmente avvenuta invece nelle zone del lodigiano e cremonese (circa il 60 % di ricoveri) con intasamento dei posti letto e diffusione del contagio di un virus tipicamente nosocomiale come il Covid-19. Da non dimenticare poi che l’onda virale di piena arrivava su una sanità lombarda depauperata di posti letto e di competenze, soprattutto di terapia intensiva, a causa di una riforma che aveva portato ad un sempre maggior ruolo della medicina e chirurgia specialistica (prevalentemente privata accreditata) a scapito della medicina di base che si è trovata ad affrontare in condizioni impari l’epidemia.Quanto emerge è evidente: in Veneto sono stati capaci di intervenire limitando il contagio anche con le mancanze del governo mentre la Lombardia non ci è riuscita.Continuare ad accusare le mancanze di Conte non aiuta certo a migliorare la situazione ma solo a spostare il problema reale: la sanità Lombarda ha fallito mentre quella Veneta è stata in grado circoscrivere il contagio.

Fabrizio Fratus e A.C.A.