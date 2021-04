7 infermieri sono risultati positivi al Covid dopo doppia dose di Pfizer

Ad Abbiategrasso, comune del milanese, sette infermieri che lavorano all'ospedale Cantu sono risultati positivi al Covid nonostante avessero già ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer/BioNtech. A quanto risulta ora stanno tutti bene ma due di loro hanno avuto sintomi lievi come tosse e mal di testa.

Queste le dichiarazione, come riporta l'AGI, del primario del reparto di subintensiva dell’ospedale, Nicola Mumoli: “Questo fatto dimostra l’importanza del vaccino perché senza di esso uno degli infermieri sarebbe potuto finire in ospedale. Quando si dice che il vaccino è efficace nel 93% dei casi si intende che è praticamente azzerato il rischio di sviluppare la polmonite che può portare all’ospedalizzazione. Diverso è il discorso della trasmissibilità da una persona all’altra, soprattutto nel caso della variante inglese che non è più ‘cattiva’ ma è più contagiosa. Come detto però, una volta che si è vaccinati, il virus non porta a sviluppare una malattia grave”. Conclude aggiungendo “che anche dopo che ci si è vaccinati, bisogna continuare a utilizzare i dispositivi di protezione e le distanze sociali”.