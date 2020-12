Abruzzo zona arancione, Boccia: "Ufficiale da mercoledì o sarà diffida"

Abruzzo zona arancione: il governatore Marsilio ufficializza oggi il passaggio di zona ma il Governo ritiene che debba avvenire mercoledì. Boccia minaccia la diffida

E' scontro tra il Governo e il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio. Il presidente ha firmato una nuova ordinanza con cui la Regione passerebbe a zona arancione a partire da oggi 7 dicembre 2020, dopo un periodo di 21 giorni in zona rossa come prevedeva una precedente ordinanza da lui stesso firmata il 18 novembre. Il provvedimento permette la riapertura di alcuni esercizi commerciali e si completerà il 9 dicembre con la riapertura delle scuole.

A differenza di quanto è avvenuto nelle altre Regione, in Abruzzo è stato il governatore a ufficializzare il passaggio a zona arancione dopo "aver avvisato il ministro Speranza”, secondo quanto riporta SkyTG24. Una parte del Governo invece sottolinea che il termine dei 21 giorni sarebbe previsto non per lunedì ma per mercoledì. Fonti vicine al governatore confermano che la volontà è quella di effettuare il passaggio a zona arancione da oggi.

Abruzzo zona arancione, Boccia: "Sarà diffidato"

Il ministro alle Autonomie Regionali Francesco Boccia durante la trasmissione televisiva "Non è la D'Urso" ha dichiarato: "C'è la disponibilità del governo a riconoscere la fine del periodo di zona rossa nelle tre settimane che sono necessarie e sono obbligatorie, quindi se l'Abruzzo tornasse in zona arancione da mercoledì avrebbe l'intesa del ministero della Salute. Se la regione Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione sarà diffidata".