Viola: "Scuola non veicolo di contagio". Scontro con Emiliano a Omnibus

Nel corso della trasmissione di La7, Omnibus, Antonella Viola spiega: "Non è vero che la scuola contribuisce ad aumentare i contagi, ci sono studi scientifici che smentiscono questa ricostruzione dei fatti". Emiliano: "Non è la nostra esperienza", dice parlando del caso Puglia. "Michele stiamo finendo di analizzare i dati", sottolinea l'immunologa. Il governatore spiega: "Con Lopalco abbiamo accertato che c'è un disallineamento totale tra il numero di contagi in Puglia e la media nazionale".

"Stiamo analizzando anche i dati della Puglia. Lo stiamo facendo in questi giorni insieme a Patto Trasversale per la Scienza di cui Pier Luigi Lopalco era presidente sino a qualche mese fa. Siamo tutti amici, dunque", spiega Antonella Viola.

Pier Luigi Lopalco non è d'accordo con te e a me dice cose diverse. Magari avrete modo di risentirvi dopo questa trasmissione", risponde Michele Emiliano.

"I dati sono dati. E se le regole a scuola vengono rispettate non ci sono rischi", sottolinea Antonella Viola.