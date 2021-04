"AstraZeneca? Stop definitivo in Ue": da Parigi bomba sulle vaccinazioni

Campagna vaccinale europea nel caos. In un'intervista televisiva il ministro francese dell'Industria Agne's Pannier-Runacher ha definito "fortemente probabile" il non rinnovo da parte dell'Unione europea dei contratti dei vaccini di AstraZeneca, privilegiando la stipula di ulteriori accordi con Pfizer e Moderna. L'esponente del governo Castex si aspetta che i vaccini di Novavax e Sanofi siano pronti nella seconda parte di quest'anno. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazioni in Francia, Pannier-Runacher prevede di poter vaccinare i giovani fra i 12 e i 18 anni in vista della ripresa scolastica del prossimo autunno.