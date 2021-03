Autocertificazione zona rossa: come compilarla e dove trovarla

Autocertificazione zona rossa: Da oggi 10 Regioni tornano in zona rossa e tutta Italia lo sarà durante Pasqua e Pasquetta. Ecco dove trovare e come compilare il modulo per gli spostamenti

Da oggi 15 marzo 2021 con il decreto legge firmato dal governo Draghi, subito vigente ma che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento, ben 10 Regioni passano in zona rossa a causa del forte aumento di contagi da Coronavirus dovuto anche alla diffusione delle diverse varianti del virus. Nello specifico si parla di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, Campania e Molise. In Toscana, che sarebbe arancione, rientrano in zona rossa le province di Arezzo, Pistoia, Prato e altri 10 comuni.

Autocertificazione marzo 2021: le regole e quando presentarla

In zona rossa sono permessi spostamenti solo per comparavati motivi di lavoro, salute e necessità. Per poter circolare bisogna quindi compilare l'apposita autocertificazione zona rossa, da presentare alle forze dell'ordine per eventuali controlli. "La veridicità delle autodichiarazioni - si legge sul sito del Governo - sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato".

Per quanto riguarda il lavoro, è possibile presentare anche una adeguata documentazione firmata dal proprio datore di lavoro in sostituzione dell'autocertificazione. Durante le feste di Pasqua (3-5 aprile 2021) sarà possibile anche recarsi presso l'abitazione di parenti e amici all'interno della stessa Regione tra le 5 e le 22 per un massimo di 2 persone alla volta (esclusi dal conteggio minori di 14 anni e disabili).

Autocertificazione come si compila e dove scaricarla

Il documento deve essere compilato in ogni sua parte inserendo i propri dati anagrafici, domicilio, il numero di documento d'identificazione (carta d'identità, patente o passaporto) e un recapito telefonico. Potete scaricare l'autocertificazione zona rossa in formato PDF da compilare online e in modo tradizionale al seguente link: