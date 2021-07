Brusaferro: "Variante Delta dominante. L'età media dei contagiati scende a 27"

"La prevalenza delle varianti mostra come la Delta sia ormai dominate in Italia, la gamma (brasiliana) è invece contenuta ed è in declino la variante alfa. La rapida diffusione della variante delta, ormai predominante, è un dato atteso e coerente con i dati europei, che deve essere monitorato con grande attenzione". Così Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, ha affermato durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia.

Un quadro che mostra anche un netto balzo in avanti per l'incidenza e l'Rt che questa settimana si attestano rispettivamente a 58 e 1,57. Solo la scorsa settimana si attestavano rispettivamente a 41 e 1,26. Due parametri che, insieme ai nuovi valori varati dal governo sulla percentuale di saturazione delle aree mediche e delle terapie intensive, determinano il cambio di fascia delle regioni e le relative restrizioni.

"I nuovi casi di Covid in Italia crescono soprattutto nelle fasce d'età 10-19 anni e 20-29 anni", ha continuato Brusaffero, sottolineando che "l'età mediana di chi contrae il Covid è attualmente di 27 anni; 49 anni l'età mediana di chi necessita di ricovero e 63 anni quella di chi entra in terapia intensiva".

Mentre sul fronte dei ricoveri, "si registra un aumento, ma contenuto" dell'occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive. "Per le aree mediche, ha ricordato Brusaferro, la percentuale di occupazione è del 2,9%, per le terapie intensive del 2,2%". "I dati aggiornati al 25 luglio confermano che chi ha completato il ciclo vaccinale ha una protezione alta dall'infezione e molto elevata dalla ospedalizzazione o da forme molto gravi". "Il ciclo vaccinale completo, ha infine chiosato il portavoce del Cts, resta anche l'unico vero antidoto al momento alla variante Delta".

In particolare, "la vaccinazione con ciclo completo riduce dell'88% il rischio di infezione e di oltre il 95% l'ospedalizzazione. Significa che chi è vaccinato ha un 10-15% di rischio di infettarsi ma in modo molto meno grave, certo non tale da dover ricorrere a cure ospedaliere”, ha ribadito il presidente dell'Istituto superiore della Sanitaà. "Naturalmente, il vaccinato che contrae il virus può trasmetterlo a chi gli sta intorno. Da qui l’invito anche ai vaccinati a usare in determinati contesti quelle precauzioni che ben conosciamo, a partire da mascherine e distanziamento”, ha poi chiosato.