Coppia di Torino indagata per "negazionismo". Hanno bloccato un'ambulanza

Costa caro ad una coppia di Torino il loro "negazionismo" verso la pandemia da Coronavirus, ora sono stati iscritti sul registro degli indagati, l'accusa è interruzione di pubblico servizio. I due giovani, una notte di fine novembre avevano inseguito e bloccato un'ambulanza del 118, che da Rivoli, passando dalla tangenziale, stava recandosi da un paziente di 60 anni con problemi respiratori appena fuori Torino. La coppia voleva dimostrare che i mezzi del 118 giravano a vuoto, per spaventare la gente ai fini propagandistici. Si tratta di un impresario edile e di una sua collega che volevano registrare con lo smartphone l'interno dell'ambulanza per dimostrare che girasse a vuoto. "Non abbiamo bloccato nessuno volevamo solo vedere dove andava e comunque non c'era nulla da intralciare".