Coronavirus, anche Rocco Siffredi positivo.Infettati moglie, figli e domestica

Il Coronavirus non risparmia nessuno, famosi, non famosi, ricchi e poveri. All'ormai lungo elenco dei vip risultati positivi si aggiunge Rocco Siffredi. Il pornoattore - secondo quanto riporta Dagospia - si sarebbe infettato. Siffredi, che la scorsa settimana ha lasciato Budapest, dove vive con moglie e figli, per volare a Roma così da partecipare alla stesura della sceneggiatura che dovrebbe raccontarne vita e carriera, potrebbe aver contratto il virus in viaggio. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, risulterebbero positivi anche la moglie Rosa, i figli, Lorenzo e Leonardo, l’autista e la donna delle pulizie.