Coronavirus, Carlo Conti ricoverato. Il quadro clinico si è aggravato

Coronavirus, Carlo Conti ricoverato, la condizione si aggrava. Era asintomatico

Carlo Conti è stato ricoverato in ospedale per il complicarsi del suo quadro clinico. Il conduttore fiorentino, è risultato positivo al Coronavirus più di una settimana fa e ora sarebbere ricoverato da alcuni giorni nel reparto malattie infettive all'ospedale Careggi a Firenze, perchè - si legge sul Quotidiano Nazionale - le sue condizioni, nonostante non siano gravi, sarebbero state giudicate non più compatibili con l'isolamento a casa. Ora, secondo quanto affermano alcune fonti, si starebbe ristabilendo. Era stato lo stesso conduttore a dichiarare la sua positività al Coronavirus con un post su Instagram, affermando di essere asintomatico “ma sotto controllo medico”.