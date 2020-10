Coronavirus, Conte: "Vaccino per tutti a primavera. Studiamo nuove strette"

Il premier Giuseppe Conte ha convocato per le 13 circa una riunione con i capi delegazione al governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro Francesco Boccia, gli esperti del CTS. Al centro della riunione la valutazione della situazione Covid e le misure da assumere. "Ieri sono usciti i dati dell'Iss sulla curva pandemica, ora stiamo lavorando per esaminarli e capire se serve un altro intervento", ha detto il premier intervenendo alla Festa del Foglio, intitolata 'Festival dell'ottimismo'. La sensazione è che si vada verso la stretta.

VACCINO

"L'altro ieri abbiamo avuto una video conferenza con tutti i leader Ue: sui vaccini ci sono contratti sottoscritti che prevedono consegne, non di tutte le dosi che ci farebbero comodo ma di un numero di dosi per Paese. Noi confidiamo di avere il vaccino a dicembre, dovremo fare un piano per intervenire sulle categorie più fragili, a cominciare dagli operatori sanitari" e solo dopo per tutta la popolazione. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato da direttore Claudio Cerasa per il Festival dell'ottimismo organizzato dal Foglio quotidiano. Per i "milioni di dosi" di vaccino per tutti "dovremo aspettare primavera" ha concluso Conte.

RAPPORTI COL PARLAMENTO

"Ieri ho chiamato i presidenti della Camera e del Senato", con tutto il rispetto per l'autonomia dell'iniziativa delle Camere, per capire "se c'e' la possibilita' per trovare un luogo uno strumento per confrontarsi con il Parlamento. E' necessita' anche del governo". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato in occasione della festa del 'Foglio'. "Mi hanno assicurato i presidenti che faranno sapere. Se avessimo un tavolo di confronto certificato dal Parlamento" che decida "in tempi rapidi, il governo sarebbe ancora piu' sereno", ha proseguito il premier.

RECOVERY FUND

"I sussidi li prenderemo tutti e anche i prestiti" del Next generation Ue, per realizzare il "progetto riformatore che abbiamo in mente per il Paese. Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato in occasione della festa del 'Foglio'.

MES

"Credo che abbia ragione" il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni "al momento non ci sono condizioni" di accesso al fondo salva Stati, ma "una nuova linea di credito all'interno di un meccanismo che non ci ha mai entusiasmato". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato in occasione della festa del 'Foglio'.

LAVORO

"La riforma dell'articolo 18" dello statuto dei lavoratori "non e' sul tavolo e non e' all'ordine del giorno". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato in occasione della festa del 'Foglio'.

DIGITALIZZAZIONE E SMART WORKING

"Nella Pubblica amministrazione chiederemo per le nuove assunzioni competenze digitali, valorizzeremo le discipline stem, nella P.a. non possono andare solo giuristi, dobbiamo potenziare la parte digitale per renderla piu' efficiente. Potremo potenziare lo smart working per un futuro piu' efficiente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al festival del Foglio.

SCUOLA

L'impennata della curva dei contagi "rischia di mettere in discussione anche la didattica in presenza. Alcuni presidenti di Regioni" hanno chiuso le scuole, "non e' il nostro obiettivo. Noi riteniamo di dovere continuare a difendere la didattica in presenza per quanto possibile". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato in occasione della festa del 'Foglio'. Ma "l'obiettivo primario rimane la salvezza del Paese", ha precisato.