Coronavirus,Conte vuole un'ulteriore stretta:"Immuni deve essere obbligatoria"

L'emergenza Coronavirus non dà tregua. Nonostante il nuovo Dpcm appena firmato da Conte, le misure restrittive sembrano non bastare. La decisione del premier è andata in direzione dei sindaci e dei presidenti delle Regioni - si legge sulla Stampa - con l'obiettivo di salvaguardare l'economia ed evitare ulteriori lockdown. Ma per chiudere il minimo indispensabile, sostiene il premier, «bisogna cambiare la strategia». E allora serve un potenziamento di tutte le armi che si hanno a disposizione. A partire da Immuni. La app per il tracciamento non sta funzionando come dovrebbe. Gli italiani sono restii a scaricarla e non tutte le Asl si sono dimostrate attrezzate su come utilizzarla davanti alle segnalazioni di casi positivi tramite codice anonimo. Due settimane fa c’è stata una campagna pubblicitaria che è servita a incrementare i download.

Ma non è bastato. Al punto - prosegue la Stampa - che adesso il presidente del Consiglio, d’accordo con gli esperti, sta maturando la convinzione di renderla obbligatoria. Sabato è uscito allo scoperto il capo politico del M5S Vito Crimi: «Occorre potenziare l'utilità di Immuni, rendendola obbligatoria per l’accesso a determinati luoghi o servizi e verificando che tutto il sistema sanitario sia in grado di sfruttarne le potenzialità. Anche il Cts concorda e in un documento scrive: "C'è assoluta esigenza di tempestiva diagnosi, monitoraggio ed efficace tracciamento dei contatti». Ristoranti, locali e mezzi di trasporto sono luoghi dove secondo il premier è immaginabile applicare l’obbligatorietà della app. Il punto è capire come farlo, viste le complicate implicazioni sulla privacy e i risvolti costituzionali. Intanto nel Dpcm si rende obbligatoria la registrazione della notifica da parte delle Asl.