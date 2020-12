Coronavirus

Lunedì, 28 dicembre 2020 - 11:58:00 Coronavirus, in chiesa bevono tutti dallo stesso calice. Il prete era positivo Chiusa la cattedrale di Lungro, in provincia di Cosenza. Caccia ai presenti a quella messa, panico in tutto il paese. Si teme un contagio di massa

Coronavirus, in chiesa bevono tutti dallo stesso calice. Il prete era positivo Una messa nella cattedrale di Lungro, piccolo paesino in provincia di Cosenza rischia di trasformarsi nel dramma. Un sacerdote, di origine libanese, qualche giorno prima di ricevere la comunicazione della sua positività ha concelebrato una messa di rito greco nel corso della quale ha permesso che i fedeli partecipanti bevessero dallo stesso calice al momento dell'eucarestia comunicata sotto la doppia specie del pane e del vino. Il sacerdote positivo al covid è stato sottoposto alla quarantena fiduciaria così come il suo confratello che ha preso parte alla stessa messa. La comunicazione dell'Asp è arrivata sulla scrivania del sindaco il giorno della vigilia di Natale. Per questo a scopo cautelativo il primo cittadino ha disposto la chiusura ed il divieto di celebrazioni. Ora è scattata la caccia ai presenti in chiesa quel giorno. Si teme un contagio di massa.