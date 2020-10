Coronavirus, ipotesi nuovo Dpcm domenica. Il governo accelera. Anteprima

Nuovo Dpcm di Giuseppe Conte con ulteriori misure restrittive da applicare su tutto il territorio nazionale a partire da lunedì 26 ottobre. L'ipotesi, secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti della maggioranza, sta prendendo corpo di ora in ora. Un provvedimento, l'ennesimo, del presidente del Consiglio che avrebbe due obiettivi: cercare di arginare una situazione ormai drammatica e uniformare le misure oggi a macchia di leopardo. Sabato potrebbe esserci un confronto tra il governo e le Regioni, prima del varo del Dpcm domenica.



L'ipotesi, il condizionale è ovviamente d'obbligo, sarebbe quella di istituire un coprifuoco dalle ore 21 alle ore 5 del mattino durante il quale sarà consentito uscire di casa solo per motivi di lavoro, di salute o di reale necessità, previa autorizzazione scritta. Chiusura quindi dopo le 21 di tutti i ristoranti, i bar e i locali. Un'altra misura, sulla scia di quanto hanno già deciso la Lombardia e il Piemonte, sarebbe la chiusura totale dei centri commerciali nel corso del fine settimana. Per quanto riguarda le scuole, resterebbero aperte le materne, le elementari e le medie mentre per tutte le superiori si tornerebbe alla didattica a distanza.



Uffici e aziende resterebbero al momento aperti, ma con un ulteriore incremento della percentuale dello smart working nella Pubblica Amministrazione e un appello molto forte al settore privato a utilizzare il più possibile il lavoro agile. L'obiettivo è ovviamente quello di ridurre drasticamente la presenza di passeggeri sui mezzi pubblici - treni, bus e metropolitane -, in particolare nelle grandi città che sono al momento le zone più a rischio. Per il momento, purché ci sia il rigoroso rispetto delle procedure e dei protocolli anti-Covid, palestre e parrucchieri potrebbero restare aperti, ovviamente non dopo le ore 21. Punto interrogativo su musei, cinema e teatri. Così come sullo sport professionistico come il campionato di calcio.



Per il momento non si dovrebbe arrivare alla chiusura dei confini regionali, provvedimento chiesto dal presidente della Campania Vincenzo De Luca (che ha già annunciato il lockdown per la sua Regione), anche se questa drastica misura di restrizione è comunque al vaglio dell'esecutivo. L'eventuale Dpcm di domenica sarebbe l'ultima spiaggia prima di quello che il premier Conte continua ad affermare di voler evitare assolutamente, ovvero il lockdown totale come nello scorso mese di marzo. La sitazione è ormai esplosiva e occorre intervenire nel più breve tempo possibile.