Coronavirus Italia: 22.211 contagi e 462 morti, tasso di positività al 14,1%

Sono 22.211 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 1 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 462 morti che portano il totale a 74.621 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19. Sono 157.524 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, mentre continua a salire il tasso di positività che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri.

CORONAVIRUS: VENETO, LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA IN TESTA PER INCREMENTO CASI

Veneto, LOMBARDIA ed Emilia Romagna sono le tre regioni in cui si registra il maggior incremento di casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. In particolare, in Veneto si registrano 4.805 nuovi casi, in LOMBARDIA 3.056, in E.Romagna 3.056. Incremento minore in Valle d'Aosta, con 17 nuovi casi.