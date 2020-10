Coronavirus, crescita esponenziale. Nuovo boom di positivi: 4.458

Numeri molto preoccupati per la diffusione del coronavirus in Italia. I nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono ben 4.458, rilevati sulla base di 128.098 tamponi effettuati. Sono 22 le vittime. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sale così a 36.083. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 1.060. Sono invece 358 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 3.678, rilevati sulla base di 125.314 tamponi, mente le vittime erano state 31.



Sono 358 i pazienti attualmente in terapia intensiva per il covid-19, 21 più di ieri quando i ricoverati in condizioni serie erano 337. I dati emergono dal bollettino del ministero della Salute.



Covid: Sestili, rotto argine 3% tra positivi e tamponi - In Italia si e' ormai rotto quello che gli esperti hanno definito "l'argine" della pandemia, ossia il valore soglia del 3% che indica il rapporto fra casi positivi e tamponi fatti. Lo ha detto all'ANSA il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook "Coronavirus: Dati e analisi scientifiche". Il superamento di questo valore spiega l'impennata dei casi che si e' registrata il 7 ottobre. Oggi i casi sono aumentati oltrepassando la soglia dei 4.400 con 120mila tamponi effettuati.



BOOM IN CAMPANIA - Sono 757 i positivi in più al coronavirus in Campania su 9.925 tamponi effettuati. Si registra 1 morto in più, 470 dallo scorso febbraio. Il totale dei casi ammonta a 16.464, mentre i test analizzati dall'inizio della pandemia sono 654.892. Sono alcuni dei dati comunicati dalla Regione Campania nel bollettino giornaliero.