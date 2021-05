Coronavirus, numeri in calo: 9.148 contagi. 144 i decessi

Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.965. Sono invece 144 le vittime in un giorno (ieri 226). Era dal 26 ottobre, quando ci furono 141 morti per il Covid in 24 ore, che non si registrava un dato così basso di decessi.

Risalgono, anche se di pochissimo, i pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 2.524, in aumento di due unita' rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 109 (ieri 143). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.345 persone, in calo di 36 rispetto a ieri.