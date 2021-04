Coronavirus, superati i tre milioni di morti nel mondo. Casi record in India

l numero di vittime della pandemia di Covid-19 ha superato i tre milioni, mentre l'India segna per un quarto giorno consecutivo un record di contagi con 261.500 nuovi casi. Il subcontinente ha strappato al Brasile la palma di secondo Paese piu' colpito dopo gli Usa e la capitale New Delhi e' in lockdown da ieri.

Secondo i dati elaborati da France Presse, nell'ultima settimana e' stata registrata una media di 12 mila decessi al giorno. La diffusione del nuovo coronavirus continua ad accelerare: venerdi' scorso e' stato toccato il massimo storico di nuovi casi con 829.596 contagi in 24 ore in tutto il mondo.