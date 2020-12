Cosenza, stop a vaccini: "Motivi non chiari". "Causò morti nel 2014"

Dopo ore in fila per ritirare le dosi di vaccino antinfluenzale da somministrare ai proprio pazienti, il lotto che avrebbe dovuto essere distribuito, è stato improvvisamente ritirato. È successo in una farmacia di Rende (Cosenza), secondo quanto riferisce l’Ansa. I medici avrebbero raccontato di aver atteso per ore il lotto del vaccino Fluad, riservato alle persone più anziane e poi arrivato con un corriere ma le motivazioni della mancata consegna non sarebbero state specificate. Lo stop sarebbe arrivato direttamente dal ministero. I sanitari avrebbero chiesto chiarimenti ma al momento nessuno avrebbe fornito loro spiegazioni ulteriori sul ritiro del lotto bloccato.

Alcuni giornali locali calabresi hanno fatto notare che nel 2014 lo stesso tipo di vaccino era stato ritirato per alcune morti sospette. "Non sarebbe la prima volta che in Italia vengono bloccate partite di vaccini Fluad di Novartis", scrivono. Nel 2014 furono ritirate forniture dopo che erano stati segnalati decessi sospetti a causa del vaccino antinfluenzale.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) scrisse a margine di questi episodi sul proprio sito “che dopo il divieto di utilizzo dei lotti 143301 e 142701 del vaccino FLUAD successivo alla segnalazione di tre decessi avvenuti tra il 7 e il 18 novembre 2014 ndr), ieri sono state inserite altre 8 segnalazioni (decessi avvenuti tra il 15 e il 28 novembre) di cui l’Agenzia ha chiesto una dettagliata relazione clinica che finora non è ancora pervenuta per nessuna di esse”.