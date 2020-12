Covid, 16.999 casi e 887 morti in Italia. Superato il milione di guariti

Coronavirus: 16.999 casi e 887 morti, il tasso scende al 9,9%

In salita, come prevedibile dopo il calo dei tamponi dovuto al Ponte festivo, la curva epidemica in Italia: sono 16.999 i nuovi casi di oggi 10 dicembre contro i 12.756 di ieri, ma con 171.586 tamponi, 53mila più di ieri. Il tasso positivi-tamponi scende da 10,77% al 9,9% di oggi. Sempre molto alti i decessi, 887 oggi (ieri 499, ma anche qui probabilmente pesano i ritardi delle notifiche), 62.626 in totale. Continua invece la riduzione dei ricoveri: quelli ordinari sono 565 in meno (ieri -428), per un totale che scende a 29.088, mentre le terapie intensive perdono altre 29 unità (ieri -25), con 251 nuovi ingressi, e sono 3.291 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Covid, superato il milione di guariti da inizio pandemia. Oggi più di 30mila

La regione con più casi è il Veneto (+4.197), ancora in forte crescita anche su base settimanale. Seguono Lombardia (+2.093), Lazio (+1.488), Emilia Romagna (+1.453), Puglia (+1.332, altra regione in controtendenza rispetto al calo generale), Campania (+1.198). I guariti odierni sono 30.099 (ieri 39.266), per un totale che supera il milione dall'inizio dell'epidemia: sono 1.027.994. Nettamente superiori al numero dei nuovi casi: per questo gli attualmente positivi calano di altre 13.988 unità (ieri -27.010), e scendono a 696.527. Di questi, sono in isolamento domiciliare 664.148 pazienti, 13.394 meno di ieri.