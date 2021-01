Covid, 245 morti in Europa dopo il vaccino. A dirlo è l'EMA. Il documento

IL DOCUMENTO SCONVOLGENTE CON LA RISPOSTA DELL'EMA ALLA TV OLANDESE RTL



L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), in risposta alla richiesta dell’emittente televisiva olandese RTL Nieuws, comunica che al 21 gennaio ci sono stati 245 decessi in Europa segnalati come eventi avversi dopo la somministrazione del vaccino Covid Pfizer. Sono 179 i decessi sono avvenuti nei Paesi dell’Area Economica Europea (EEA). Mentre sono oltre 16.000 gli eventi avversi segnalati dopo il vaccino, la maggior parte dei quali (oltre 4.000) solo in Italia.



Nella risposta alla tv olandese RTL, l'EMA sottolinea comunque che "circa 12.000 persone muoiono ogni giorno nell'UE per varie cause, di cui l'83% ha più di 65 anni. E nessun caso di morte negli anziani è stata associata a un vaccino COVID-19, almeno fino ad oggi. Il fatto che qualcuno sia morto dopo essere stato vaccinato non significa che la morte sia stata causatadal vaccino", precisa l’Agenzia Europea del Farmaco. "Le autorità di regolamentazione dell'UE esaminano attentamente tutte le segnalazioni per determinare se ce ne sono che si possono collegare al vaccino. Il numero di casi spontanei segnalati come fatali presentati a EudraVigilance per COVID-19 MRNAVACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN) fino al 21 gennaio 2021 è appunto 245. Di questi, 179 erano nelloSpazio economico europeo (SEE). Si prega di notare - spiega ancora l'EMA che questi numeri si riferiscono ai casi in cui l'esito di una qualsiasi delle reazioni è stato segnalato come "fatale" o quando i criteri seri per una qualsiasi delle reazioni sono statiriferiti a "provocare la morte". Queste cifre non significano necessariamente che gli eventi riportati siano stati causato dal vaccino".