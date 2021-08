Covid, 5.321 casi, salgono le terapie intensive (+16)

Diminuisco i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore che sono 5.321 (-1.192 rispetto a ieri) ma il dato risente del numero dei tamponi in meno eseguiti: 167.761 oggi rispetto ai 264.860 di ieri (-97.099). Il tasso di positivita' infatti aumenta passando dal 2,4% di ieri al 3,2% di oggi. Il numero di decessi e' di 5 (-11 rispetto alle 24 ore precedenti). Mancano i dati dei decessi della Regione lazio che a causa di un attacco hacker del sistema informatico ha aggiornato solo il dato dei nuovi casi positivi e dell'occupazione dei posti letto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 230 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per covid in Italia, 16 più di ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.954, 103 più di ieri. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.