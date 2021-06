Covid, dal Nord quasi 2 mld di fondi per il rilancio. Il report di Radio 24

Prove di ripartenza in Italia, che dopo 15 mesi di pandemia ricomincia dai settori più penalizzati e, in alcuni casi, mai aiutati prima: accanto alle risorse stanziate dal governo, le regioni si muovono per aiutare attività, imprese, lavoratori autonomi, distribuendo fondi, rimodulando risorse europee con incentivi, contributi a fondo perduto, sostegni alla liquidità e così via.

Secondo gli importi comunicati dalle stesse regioni e raccolti da Radio 24, dal primo lockdown 2020, il Nord ha elargito in totale almeno 1,8 miliardi di euro, più di 300 milioni solo nel 2021. Il che significa in media 66 euro ad abitante.

Sul podio Lombardia, Veneto, Piemonte con oltre 330 milioni. Seguono Provincia autonoma di Trento con 300 milioni e Liguria con 200 milioni, Provincia autonoma di Bolzano e Valle D'Aosta con 80 milioni circa, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna con oltre 60 milioni. Ma ci sono risorse stanziate e non ancora distribuite.

Nell'Italia che riapre cade l'ultimo divieto, quello di ballare. Per la discoteca milanese Old Fashion "quando si balla nella storia vuol dire che la guerra è vinta". Pronti ad alzare le saracinesche i parchi divertimento come Mirabilandia con le stesse regole dell'estate 2020, quando i contagi sono stati pari a zero. In due reportage in onda sabato 12 e domenica 26 giugno alle ore 8.15 Radio 24 racconta l'Italia che riparte, da Nord a Sud. Primo appuntamento con tutti i dati sul Nord che riparte sabato 12 giugno alle 8.15 nel Reportage di Radio 24.