Covid, ancora in calo l'incidenza in Italia. Rt stabile allo 0,83

Coronavirus, incidenza in calo in Italia. L'Rt rimane stabile a 0,83

In lievissimo aumento l'indice Rt in Italia, che nell'ultima settimana di rilevazione fa registrare 0,83, contro lo 0,82 della settimana precedente. Continua invece il calo dell'incidenza, scesa a 37 casi settimanali per centomila abitanti (la scorsa settimana era a 45, quella precedente a 54). E' quanto emerge dalla Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale dell'epidemia Covid, riunita questa mattina.

Nel periodo 8 - 21 settembre 2021, si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio, "l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 – 0,85), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Diminuisce leggermente l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero.