Covid, arrivano i tamponi fai-da-te. Dal 10 maggio in tutti i supermercati

Saranno disponibili da lunedì sugli scaffali della grande distribuzione italiana i primi test rapidi dell’antigene del SARS-CoV-2 per l’autodiagnosi del Covid-19. A brevettare il primo tampone “fai da te” al mondo, la società cinese Xiamen Boson Biotech che, a conferma della qualità e dell’affidabilità del prodotto, ha ottenuto la certificazione CE che ne autorizza l’utilizzo in tutta l’Unione Europea. Il test rapido Boson è stato, infatti, il primo prodotto a essere debitamente sperimentato e certificato dall’organismo notificato dell’UE TÜV SÜD Product Service GmbH, e approvato dall’Istituto Federale tedesco per i farmaci e i dispositivi medici (BfArM) che ha concesso la sua commercializzazione.

L’italiana Imagro S.p.A. è il distributore ufficiale sul territorio nazionale e già dall’inizio della prossima settimana i primi 2 milioni di pezzi si potranno acquistare nei principali supermercati a un costo accessibile (inferiore a 10 € a singolo test).

“Sono fiero di gestire la distribuzione italiana di un prodotto così importante e utile per tutti – commenta Massimo Pollio, Presidente del Gruppo Imagro – Imagro continua nel proprio ruolo di operatore strategico nella supply chain dei dispositivi di protezione individuale con l’obiettivo di assicurarne a tutti la disponibilità attraverso la collaborazione con la Grande Distribuzione Organizzata del nostro paese. Come sempre, Imagro devolverà parte dei proventi realizzati a progetti ed enti benefici.”

Grazie a una produzione settimanale di circa 20 milioni di test, Imagro annuncia che nelle prossime tre settimane sarà in grado di assicurare la distribuzione di ulteriori 5 milioni di kit (in confezione singola, da cinque o da venti pezzi). Il test per l’autodiagnosi del Covid19 si esegue facilmente a casa propria tramite un tampone nella regione nasale anteriore ed è per questo meno invasivo rispetto ai tamponi nasali eseguiti nei presidi medici. Il risultato è veloce e attendibile: dopo circa 10 minuti il test rileva tutte le varianti del virus attualmente conosciute e consente, quindi, di individuare casi di positività anche in assenza di sintomi.

Nella pratica confezione tascabile: tamponi, fiala con soluzione di estrazione, cassette per test, tubo con tappo contagocce e istruzioni per l’uso privato.