Covid, bollettino 30 giugno: 776 nuovi casi, 24 morti, tasso positività 0,4%

Lieve incremento dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 776 nelle ultime 24 ore a fronte dei 679 di ieri; leggero calo del numero dei tamponi eseguiti (185.016 oggi, 190.635 ieri) per cui il tasso di positivita' risale allo 0,4% dallo 0,36% di ieri. I morti di oggi sono 24 (ieri 42, ma con un ricalcolo di giorni precedenti), per un totale da inizio pandemia di 127.566. Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 83 in meno di ieri, per un totale di 1.593; i pazienti in terapia intensiva 23 in meno di ieri (appena 4 gli ingressi del giorno, ieri erano stati 9), per un totale di 247.