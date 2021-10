Covid, "boom di casi in inverno". Il virologo tedesco spegne l'entusiamo

"Per quello che rimane dell'autunno e l'avvicinarsi dell'inverno, dobbiamo prevedere un'intensificazione significativa dell'incidenza delle infezioni di Covid". Così il virologo tedesco Olivier Keppler, dell'università Ludwig Maximillian, prevede un aumento di casi nei prossimi mesi invernali perché "le nostre attività ripiegheranno nei luoghi chiusi". Keppler però non invoca un'nasprimento delle misure, raccomandando invece di mantenere una certa "flessibilità" nelle diverse aree, continuando a rispettare "le misure di igiene e di controllo per garantire la sicurezza". "Abbiamo anche un buon livello di vaccinazione, questa è la cosa fondamentale, molti guariti, una buona infrastruttura per i test e una buona conoscenza delle vie di trasmissione del virus", conclude il virologo.