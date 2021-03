Covid, Breton: "Immunità di gregge entro il 14 luglio"

Il commissario europeo responsabile dei vaccini, Thierry Breton, ha confermato la sua previsione secondo la quale i cittadini dell'Unione Europea entro il 14 luglio avranno raggiunto l'immunità collettiva per il Covid-19. "Ora abbiamo la capacità di produrre e fornire ai nostri concittadini europei i 360 milioni di dosi del vaccino previste alla fine del trimestre e i 420 milioni di dosi previste per la fine di luglio, necessarie per iniziare a parlare di questa immunita' collettiva e raggiungerla", ha dichiarato Breton intervistato da Le Figaro.

Covid, Breton presenta certificato il sanitario Ue

Il commissario europeo responsabile dei vaccini, Thierry Breton, in un intervento al programma di Rtl e Le Figaro 'Le Grand Jury' ha presentato agli spettatori un fac simile del certificato sanitario che questa estate dovra' consentire ai cittadini di riprendere gli spostamenti all'interno dell'Unione Europea. "Questo e' il certificato sanitario", ha spiegato Breton, "troverete il vostro nome, la data di nascita, il numero di passaporto, se siete stati vaccinato o no e con quale vaccino, indipendentemente dall'essere stati portatori della malattia". Il certificato "sara' implementato a meta' giugno", ha spiegato Breton, "una compagnia aerea potrebbe chiedervelo e, se non lo avrete, vi verra' chiesto di sottoporvi a un test".

Vaccino, Breton: "Sputnik? Concentrati su sieri già approvati"

L'Unione Europea non esclude l'adozione del vaccino russo contro il Covid-19 Sputnik V ma al momento e' concentrata sulla distribuzione dei sieri già approvati dall'Agenzia del Farmaco Europea (Ema). Lo ha sottolineato il commissario europeo responsabile dei vaccini, Thierry Breton, in un'intervista a 'Le Grand Jury', programma di Rtl e Le Figaro. "Tutti i vaccini sono benvenuti", ha affermato Breton, "ma non voglio destabilizzare le nostre catene di produzione che sono concentrate al 100% sui vaccini gia' approvati. Per Sputnik vedremo se sara' approvato".