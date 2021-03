Covid, dati domenica: in Italia 21.315 nuovi contagi (in calo) e 264 morti

Sono 21.315 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.062. Le vittime sono state 264 , ieri erano state 317. Il calo risente dei quasi 100 mila tamponi in meno. Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite e' di 100 pazienti in piu', portando il totale a superare di nuovo le 3 mila unita'. Sono esattamente 3.082. Il picco di ricoveri in rianimazione fu toccato il 3 aprile dello scorso anno con 4.068 pazienti in terapia intensiva. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unita' rispetto a ieri, portando il totale a 24.518.

La Regione con piu' casi e' sempre la Lombardia (+6.077), seguita da Emilia Romagna (+3.321), Piemonte (2.885), Lazio (2.214) e Campania (+1.529). I casi totali da inizio epidemia salgono a 3.223.142. I guariti sono 11.205 (ieri 14.970), per un totale di 531.266. Ancora in forte crescita il numero delle persone attualmente positive: 11.205 in piu' (ieri 10.744), 531.266 in tutto. Di questi, 492.926 pazienti sono in isolamento domiciliare.