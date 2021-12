Covid, fino a 31/1 vietate feste all'aperto e obbligo Ffp2 in tutta Italia

Covid: feste all'aperto vietate fino al 31 gennaio

Fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto. E' uno dei punti sui quali si sarebbe trovato un accordo nella cabina di regia anche con l'obiettivo di uniformare le misure in tutta Italia visto che alcune regioni e sindaci si erano gia' mossi in questa direzione

Obbligo FFP2 in cinema, teatri e mezzi trasporto

Sarà introdotto l'obbligo di mascherina FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche del trasporto pubblico locale. E' quanto emerso dalla Cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi e che precede il Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti-Covid. Sarà introdotto l'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca.

Green pass rafforzato per ristorazione al chiuso

Fino al 31 gennaio viene esteso l'obbligo di green pass rafforzato alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre, viene vietato il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi. E' quanto emerso dalla Cabina di regia di Palazzo Chigi.

Vaccini, verso terza dose a 4 mesi da seconda

Con ordinanza del Ministro della salute il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. E' quanto discusso oggi nella cabina di regia presieduta da Mario Draghi. In merito si attende un approfondimento tecnico.

Green Pass, durata si riduce da 9 a 6 mesi

Dal 1° febbraio 2022 scatterà la riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. E' una delle misure discusse dalla cabina di regia a Palazzo Chigi.