Covid, il nuovo Dpcm punto per punto. Su Affari il testo firmato da Conte

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato il nuovo dpcm con le norme anti contagio da Covid. Il testo è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le nuove regole saranno valide da oggi, 19 ottobre.

Dpcm scade il 13/11. Da mercoledi' ingresso licei dalle 9 - Saranno valide fino al 13 novembre le misure del nuovo Dpcm sul Covid. Lo si legge nella versione finale del testo, pubblicata sul sito del governo. Le norme entrano in vigore oggi, 19 ottobre. Fanno eccezione le norme che rafforzano la didattica a distanza e gli orari scaglionati alle superiori, consentendo i doppi turni e stabilendo l'ingresso a scuola per i liceali non prima delle 9: questa disposizione varra' da mercoledi' 21 ottobre.

Governatori Lega: chiusure indiscriminate evitate grazie a noi - "Grazie alle Regioni sono state inserite misure di buonsenso. Abbiamo chiesto una riflessione per evitare chiusure indiscriminate per tante attività commerciali. Da parte nostra resta massima allerta per monitorare gli sviluppi dei contagi nei prossimi giorni". Lo hanno affermano sul nuovo Dpcm anti Covid in una nota congiunta i presidenti di Regione leghisti, in una nota congiunta diffusa nella tarda serata.

Leaders opposizione: governo degli annunci tv non serve a Paese - "Dopo sei mesi, il governo continua a non coinvolgere l'opposizione nelle sue decisioni. Una opposizione che governa 14 Regioni su 20 e rappresenta la maggioranza degli italiani. Un governo che non ascolta, che non si assume responsabilità (come denunciato anche dall'Anci) e che insiste con i Decreti annunciati in diretta tivù non è certo il governo che l'Italia si merita e di cui invece avrebbe necessità". Lo hanno dichiarato in una nota congiuta diffusa a tarda sera i leader di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. "I presidenti di Regione - denunciano in coro i tre leader del centrodestra- non hanno avuto una reale possibilità di fare osservazioni e di dare suggerimenti sul Dpcm, nonostante il senso di responsabilità sempre dimostrate". Mentre "non si può definire "coinvolgimento" una telefonata con la quale si preannunciava una conferenza stampa già fissata". "Il centrodestra - proseguono Salvini-Meloni-Berlusconi-ripete con forza che sono necessarie oggi più che mai chiarezza e concretezza, che è necessario che il governo si faccia carico dei danni che saranno subiti dalle imprese. Ribadiamo la disponibilità a collaborare con il governo nell'interesse dei cittadini: questo non è certo il momento della superficialità e della fuga dalle responsabilità". "Avevamo denunciato - affermano ancora - il rischio di un autunno problematico e chiedevamo da tempo una strategia complessiva che non c'è stata. Non è accaduto nonostante il centrodestra abbia dato il suo contributo per liberare risorse che il governo non ha investito con efficacia e con rapidità. Nulla - concludono i tre leader del centrodestra- si è fatto per migliorare gli ospedali, per potenziare i trasporti pubblici, per aiutare gli anziani e i disabili, per sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà".