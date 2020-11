Covid, il probiotico Bifidobacterium longum blocca il processo infiammatorio

È un’assoluta e inaspettata novità l’isolamento da un Bifidobacterium longum di una proteina, chiamata FN3 (presente sulla superficie), con capacità antinfiammatorie e in grado di attenuare o annullare quelle citochine, infiammatorie, capaci di indurre quella “tormenta polmonare” scatenata dal Covid-19.

Secondo la recente scoperta, pubblicata su Anaerobe (PMID: 32771620), la proteina del probiotico è in grado di legarsi ad uno dei principali informatori citochinici dell’infiammazione che si chiama TNF-alfa (Fattore di Necrosi Tumorale).

Tale fattore citochinico, scatenando la risposta infiammatoria dovuta al Covid-19, provoca a sua volta un rilascio a cascata di altre citochine infiammatorie tra cui, IL-1B, IL-6, incrementando quindi lo stato infiammatorio fino allo shock e allo stress polmonare.

I ricercatori hanno scoperto inoltre che la proteina FN3 di Bifidobacterium longum può legare anche queste citochine inibendone ulteriormente la loro attività infiammatoria.

Gli studiosi stanno allestendo uno studio clinico per capire se nei pazienti colpiti da Covid-19 o da altre malattie virali, la proteina di questo interessante probiotico, il Bifidobacterium longum appunto, possa interferire con le varie fasi dell’infiammazione, inibendone gli effetti deleteri e talvolta mortali.

Con la scoperta da una parte si permetterebbe al virus di colonizzare le vie aeree, attivando così le difese immunitarie e creando una sorta di protezione naturale, mentre dall’altra si avrebbe una inibizione o attenuazione del processo infiammatorio e quindi della gravità della malattia.

Che il Bifidobacterium longum (www.vitalongum.it) avesse capacità immunoregolatorie si sapeva da tempo, tanto è vero che nel Probiotico Vitalongum di Probilive sono stati aggiunti 3 ceppi di Bifidobacterium longum con capacità anti-infiammatorie in vitro molto importanti.

Tale particolare probiotico, infatti, ha la capacità di legare e catturare le varie citochine infiammatorie disattivandole o inibendole. Il risultato è quello di ingannare il sistema immunitario e la cascata infiammatoria durante una infezione virale.

Il problema è stato sempre l’impossibilità di produrre il probiotico industrialmente, in quanto si tratta di un microorganismo anaerobio (viene ucciso dall’aria) e molto delicato per essere prodotto su larga scala, se non si usano metodologie all’avanguardia.

In tale contesto, la partnership tra Probilive (www.probilive.it) e Probiotical, una multinazionale al passo con i tempi su queste tecnologie produttive, ha dato vita al probiotico Vitalongum.

Questo particolare probiotico contiene i 3 ceppi di Bifidobacterium longum microincapsulati (cioè micro-protetti) in elevate quantità, zinco e selenio per rafforzare le attività antinfiammatorie e immunostimolanti, e i prebiotici FOS, vero e proprio carburante sia per i Bifidobatteri che per le cellule del nostro intestino.

I bifidobatteri nascono con il parto, soprattutto se naturale, poiché nel neonato sono i primi a colonizzare l’intestino. Il problema risiede nella perdita di questi batteri con l’età, e i fortunati che riescono a mantenerli nel loro intestino per tanto tempo sono purtroppo pochi.

Da qui la nascita del probiotico Vitalongum (www.vitalongum.it), che rappresenta uno dei traguardi più importanti per la nostra salute, disponibile al consumatore finale direttamente tramite il sito Vitalongum.it all’indirizzo www.vitalongum.it.