Covid in Germania, media: Merkel vuole chiudere negozi e scuole dal 16/12

Covid in Germania: verso un nuovo lockdown

Angela Merkel vuole chiudere negozi e scuole dal 16 dicembre sino al 10 gennaio, nella convinzione che in Germania una stretta sia necessaria subito per domare la curva epidemiologica che stenta a calare, mentre i decessi aumentano e hanno sfiorato quota 600 in un solo giorno. La bozza di proposte per un nuovo lockdown, dopo la versione 'soft' che non sta dando i risultati sperati, è trapelata ai media prima dell'incontro tra la cancelliera tedesca e i governatori dei Laender. I vertici delle regioni sono in parte restii a misure più dure, ma alcuni già hanno proceduto da soli ad un inasprimento. Nel testo che dettaglia le indicazioni governative viene chiesto di lavorare da casa ove possibile. Al momento negozi e scuole sono aperti in Germania.