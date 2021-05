Covid, in India 390 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 392.488 i contagi da coronavirus in un solo giorno, in India. Lo riferisce il ministero della salute federale, con un totale di 3.349.644 casi attivi nel paese. Il Paese ha registrato un nuovo record, stavolta nel numero di morti giornalieri causati dal coronavirus: più di 3.680 in 24 ore. Ieri era stata superata la 'barriera' dei 400mila casi in una giornata, mai un Paese con numeri cosi' alti. Con 3.689 nuovi decessi per coronavirus, l'India rimane il quarto Paese con il maggior numero di morti in termini assoluti, 215mila, dietro a Stati Uniti, Brasile e Messico. I contagi sono invece scesi leggermente.

Intanto ieri, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Indian Council of Medical Research, è iniziata la terza fase di vaccinazione per le persone di età superiore ai 18 anni, ma mancano i vaccini: lo hanno denunciato molti Stati. Finora in India sono state somministrate oltre 156 milioni di dosi dall'inizio della campagna di vaccinazione avviata a gennaio. L'India ha ricevuto sabato il primo lotto del vaccino Sputnik-V di fabbricazione russa.

Proprio mentre l'India affronta l'ondata di pandemia che ha travolto il sistema sanitario del Paese, va avanti ormai da alcune ore il conteggio dei voti in Assam, Bengala occidentale, Tamil Nadu, Kerala e Puducherry, cinque stati indiani, dopo le elezioni tenutesi a marzo e all'inizio di aprile.

"Da Nandigram a Calcutta, le linee di battaglia sono state tracciate" scrive la stampa indiana. L'India, il più grande produttore mondiale di vaccini Covid 19, è in ginocchio a causa della Pandemia: ospedali, obitori e crematori sono al collasso, mentre la carenza di dosi in alcuni stati ha ostacolato l'inizio di una campagna di vaccinazioni di massa. "Dopo una campagna elettorale durante la quale non sono mancati colpi bassi, vite perse e casi di Covid moltiplicati nello stato, oggi sarà una lunga giornata per il Bengala occidentale" scrive l'Indian Express.

Il mondo della politica indiana tuttavia sembra concentrato principalmente su se stesso. I leader di tutti i partiti politici, compreso il primo ministro Narendra Modi, hanno guidato manifestazioni politiche dove grandi folle hanno infranto le regole sull'allontanamento sociale e l'uso di mascherine. Alcuni esperti dicono che le manifestazioni e le riunioni religiose di massa a cui hanno partecipato milioni di persone sono all'origine della gravità della seconda ondata.

Modi è stato criticato per essersi concentrato sulle elezioni statali invece di fare della pandemia la sua massima priorità e per non aver ascoltato gli scienziati, che stanno studiando cosa ha portato a un'impennata inaspettata, e in particolare di chi sia la colpa della variante del nuovo coronavirus rilevato per la prima volta in India. La variante, denominata B.1.617, è stata segnalata in circa 17 paesi, sollevando preoccupazione globale. Mentre l'ambizione di vaccinare 600 milioni di adulti è già naufragata: tra carenze e dispute amministrative.