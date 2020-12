Covid, influencer marketing: +57%. Tik Tok vola con le sponsorizzazioni: +130%

Covid: influencer marketing a +57%

La pandemia ha cambiato le modalità di lavoro e (marketing) degli influencer. Secondo un recente report, riportato da PambiancoNews, sul tema realizzato da Klear e pubblicato da Marketing Drive, “l’impatto delle collaborazioni con gli influencer nel 2020 è salito del 57% rispetto all’anno scorso. Come già segnalato mesi fa, è stato evidente il declino ‘numerico’ dell’hashtag #ad (advertising, ndr). Ma questo non ha fermato i contenuti sponsorizzati che hanno cambiato modalità, e sono stati veicolati soprattutto attraverso Instagram Stories con un aumento del 32 per cento”. Secondo uno studio di Launchmetrics, riportato da PambiancoNews: “ A causa della pandemia i post #sponsored o #ad pubblicati rappresentavano circa il 4% dei contenuti condivisi dagli influencer, contro una quota che, prima del Covid-19, arrivava al 35 per cento. L’agenzia inglese Attain aveva invece analizzato i dati relativi a 500 Instragrammer rilevando un calo dei contenuti #adv del 65 per cento”.

Ma gli Z generation (18-24 anni) rappresentano l’eccezione a livello di numeri. Secondo Klear questo gruppo: “ha visto un utilizzo in crescita del 9% dell’hashtag #ad per i post pubblicati su Instagram. Inoltre, nel 2020 la percentuale di crescita dell’influencer marketing legata alla Z Gen è crescita dal 31 al 34% e, visto il costante aumento del potere d’acquisto di questa fascia anagrafica, è destinato a salire ulteriormente”.

Covid: le sponsorizzazioni su Tik Tok volano a +130%

Il social asiatico, Tik Tok, detiene però il primato. Come riportato da PambiancoNews questo social: “Ha preso piede un po’ in tutto il mondo e segna infatti +130% di attività commerciali sponsorizzate”. Klear, riporta PambiancoNews, sottolinea come: “L’utilizzo di brevi video veicolati attraverso TikTok e Instagram Stories stiano prendendo piede a discapito dei post ‘statici’ sui social network. Ciò è testimoniato anche dallo sbarco sul social cinese da parte di numerosi fashion brand e dall’elevata velocità con cui si moltiplicano i tiktoker, spesso poco più che teenager”. Il report ha monitorato più di 5mila influencer presenti su diversi social network. Inoltre, si legge, “secondo uno studio di Takumi citato da Marketing Drive, il 73% dei marketing manager in Germania, Stati Uniti e Regno Unito ha spinto sulle risorse destinate all’influencer marketing più che in passato”.