Covid, l'Europa si vaccina. 27/28/29 dicembre si parte in tutti i paesi

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen annuncia che il 27-28-29 dicembre inizieranno le vaccinazioni in tutta Europa. "E' il momento dell'Europa. Proteggiamo i nostri cittadini. Noi siamo piu' forti insieme", queste le sue parole. L'Unione Europea ha acquistato circa due milioni di dosi divise tra sei aziende produttrici.

La conferma dell'Ema, l’Autorità europea del farmaco (Ema) per il vaccino Pfizer è attesa per il 21 dicembre.

In Italia, il programma di vaccinazione a cura del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri vedrà coinvolti per primi medici, infermieri e personale sanitario. La decisione arriva dopo una riunione alla quale ha partecipato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza.