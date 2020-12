Covid, "Io paralizzata in volto dopo il vaccino". Il caso di Khalila Mitchell

Fa discutere sui social network e sul web quanto detto dall'infermiera americana di Nashville Khalila Mitchell: "Ho da poco ricevuto il vaccino anti- Covid. Sono corsa dal mio dottore, dopo essermi accorta di avere una paralisi al viso. Voglio raccomandare tutti che questa vaccinazione è la cosa più brutta che mi sia successa. Nessuno si prende davvero cura di noi".

Il video:

Anche se non mancano dubbi e perplessità a riguardo. Bufale.net fa sapere che: "La notizia non è stata ancora verificata. Casi di paralisi di Bell sono possibili, ma ad oggi non ci sono prove sulla correlazione con il vaccino Covid di Pfizer. Infine, la paralisi mostra evidenti segni di miglioramento entro dieci giorni nella maggioranza dei casi".