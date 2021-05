Covid, ipotesi creazione in laboratorio: Facebook sblocca la censura ai post

Facebook ha annunciato la revoca del veto ai post che affermano che il Covid-19 sia emerso da un laboratorio. La teoria considerata fino a poco tempo fa "complottista" e "pericolosa" viene rivalutata alla luce del recente dibattito ripreso negli Stati Uniti, dopo che il Wall Street Journal ha riferito che tre scienziati del Wuhan Institute of Virology sono stati ricoverati in ospedale alla fine del 2019 con sintomi compatibili con il coronavirus. Ora, nella comunità scientifica si moltiplicano le richieste di ulteriori ricerche. Anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha recentemente chiesto alle sue agenzie di intelligence di "raddoppiare i loro sforzi" per spiegare l'origine del coronavirus e ha chiesto un rapporto entro 90 giorni. L'ipotesi di origine naturale sostiene che il virus sia nato nei pipistrelli e poi passato all'uomo, probabilmente attraverso una specie intermedia. "Alla luce delle indagini in corso sulle origini di Covid-19 e in consultazione con esperti di salute, non rimuoveremo più dalle nostre piattaforme le affermazioni che Covid-19 era artificiale o prodotto", ha affermato il gruppo che possiede anche la piattaforma Instagram. "Continuiamo a lavorare con esperti per monitorare la natura in evoluzione della pandemia e aggiornare regolarmente le nostre politiche man mano che emergono nuovi fatti e tendenze", ha detto il colosso di Mark Zuckerberg. La messa al bando da parte di Facebook delle teorie che suggerivano una creazione umana dietro il virus, nonché la presunta inefficacia dei vaccini anticovid o che potessero essere tossici o pericolosi, risale al mese di febbraio.