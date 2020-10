Covid, M5s: "Quasi 1,5 mln download per 'Immuni'. Avanti così"

"Secondo i dati piu' aggiornati ad oggi sono piu' di 8 Milioni (8.145.511) gli italiani che hanno scaricato Immuni, ossia il 21% degli smart phone che ci sono in Italia, percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni". Lo sottolineano gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione Affari Costituzionali al Senato. "Parliamo del 15% dell'intera popolazione italiana maggiore di 14 anni. Sono stati oltre 1 milione e 400mila i download solo questa settimana, grazie alla Immuni Download Week. Come ha detto il presidente Conte partecipare a questo programma rappresenta 'un obbligo morale', tanto piu' in un momento come questo di risalita della curva dei contagi. Con il pericolo di una seconda ondata, l'utilizzo del contact tracing e' essenziale: piu' persone la usano, piu' e' facile spezzare la catena del contagio. Andiamo avanti su questa strada", concludono.