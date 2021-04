Covid, Molteni (Lega): “Basta coprifuoco, lavoriamo col governo per abolirlo”

Nicola Molteni, sottosegraterio all'Interno, in un intervento a Mattino 24 su Radio 24 ha dichiarato: "Nel momento in cui si decide di poter avviare la riapertura di alcune attività, soprattutto quelle serali, credo bisogni spostare il limite del coprifuoco almeno alle 23". "Quella del coprifuoco- ha aggiunto Molteni- è una norma che non è nemmeno supportata e certificata da evidenze scientifiche e sanitarie. Il Paese ha bisogno di riprendersi le sue libertà, anche con la cancellazione del coprifuoco. Pensiamo di cancellarlo con la collaborazione e il dialogo all'interno del Governo".